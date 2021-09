Head | Psychedelic Music - Psych Around The World | Weird Africa

Tune In, Turn On, Drop Out. Die psychedelische Musiksendung Head ist aus der Sommerpause zurück und schickt gleich auf Reise. Zielort heute: Afrika! Oder halt. Einem ganzen Kontinent wird die Sendung wohl kaum gerecht, vor allem nicht mit einem so westlichen Label wie "Psychedelic". Also stehen die Künstler*innen im Mittelpunkt, die mal vom (afro!-)westlichen Sound inspiriert, mal auf vollständig eigenen Pfaden Musik machen, die irgendwie doch psychedelisch auf das unbedarft westliche Gehirn des Moderators Fabian wirkt. Zu hören sind weitgehend vergessene Psych-Rock-Bands wie Amaraz (Sambia) und Blo (Nigeria), moderne Groove-Kollektive wie die Tuareg-Rockerinnen Les Filles de Illighadad (Niger) oder die Congotronics der Kasai Allstars (Kongo). Dazu treten einzelne Künstler*innen, die wie Rey Sapienz (Kongo), Pö (Frankreich/Ghana), Catu Diosis (Uganda) und FRKTL (Ägypten) Hip-Hop, Electronica und Ambient kunstvoll verschmelzen. Ibaaku (Senegal) wollen wir dabei natürlich nicht vergessen. Der startet seinen beatgetriebenen Afrofuturismus direkt vor Ort und schießt uns ins buntflimmernde Orbit.

