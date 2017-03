Heraufsetzung der innerstädtischen Bauhöhe in Freiburg?

In Freiburg steigen die Mieten immer weiter und machen die Stadt zu einer der teuersten bundesweit, was Wohnraum angeht. Es fehlt dabei an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit niedrigerem Einkommen und für Studierende. Um Wohnraum anzubieten, verwandelt die Stadt Freiburg nach und nach das angrenzende Ackerland in Wohngebiete. An dieser Art der Stadtentwicklung gibt es Kritik und es stellt sich die Frage, ob nachverdichten und höher bauen auch Lösungen wären. Radio Dreyeckland hat sich umgehört und PassantInnen in der Freiburger Innenstadt gefragt, was sie davon halten, die innerstädtische Bauhöhe heraufzusetzen.