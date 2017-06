Heuchlerisches deutsches Gedenken an SS- Massaker in Griechenland

Beim 73 Jahrestag des SS Massaker im griechischen Dorf Distomo, nahe Athen, gab es Streit um die deutsche Rolle bei der Erinnerung. In Distomo hatte die SS 218 Menschen grausam ermordet. Als der deutsche Botschafter am Samstag bei der Gedenkfeier einen Kranz niederlegen wollte, stellte sich die Syriza Politikerin Zoe Konstantopoulou in den Weg und erklärte an den Botschafter gerichtet: „Sie haben dazu kein Recht. Zahlen Sie die deutschen Reparationen an die Opfer“. Allerdings half der bekannte griechische Widerstandskämpfer Manolis Glezos, der 1941 im von der Wehrmacht besetzten Athen, die Hakenkreuzfahne von der Akropolis entfernt hatte, dem deutschen Botschafter. Glezos geleitete den Botschafter zur Kranzniederlegung und erklärte: „Das Kind eines Verbrechers, was auch immer die Verbrechen seines Vaters oder seiner Mutter seien, ist dafür nicht verantwortlich.“ Deutschland verweigert weiterhin Entschädigungszahlungen aufgrund der SS-Massaker und eines Zwangskredites an Griechenland. (FK)