Heute wieder Sammelabschiebung von Baden-Württemberg nach Serbien und Mazedonien

Am heutigen Dienstag sollen wieder Menschen nach Serbien und Mazedonien abgeschoben werden. Nach Informationen des Freiburger Kollektivs Aktion Bleiberecht soll der Flug gegen Mittag vom Flughafen Baden-Airpark aus starten. Vermutlich werden - wie bei den zahlreichen vergangenen Sammelabschiebungen - mehrheitlich Angehörige der diskriminierten Roma-Minderheit abgeschoben.

Am heutigen Dienstag Abend findet in Freiburg eine Demonstration gegen Abschiebungen unter dem Namen "Reload Tag X" statt. Die Kundgebung beginnt um 19 Uhr am Rathausplatz.

(mc)