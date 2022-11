Heute (zum letzten mal) vor 60 Jahren

Zum allerletzten Mal gibt es eine Rückblende...

...danach sind wir durch.

Wir stürzen in die Zeit der Kuba Krise und der Spiegel Affäre. Charles de Gaulle hält seine Rede an die deutsche Jugend. James Bond erscheint im Kino und Bonanza läuft im Fernsehen. Die erste Single der Beatles (Love me do) ist zu hören.

Wir hören auch von: Bill Ramsey - Petula Clark - Elvis Presley - Sacha Distel - Tornados - Nat King Cole - Marlene Dietrich - Neil Sedaka und dem erst kürzlich verstorbenen Jerry Lee Lewis.

Es verabschiedet sich: Jo Chen (vor der Zugabe)