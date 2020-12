Hilfe für WiWili ?

Zum Abschuß des öffentlichen Teils des Haupt- und Finanzausschuß mahnte Senior Stadtrat Michael Moos - LiSSt/Eine-Stadt-für-Alle eine dringliche Hilfe des durch zwei Hurrikans getroffen WiWili in Nicaragua an. OB Martin Horn sah eine Fehlallokation der ursprünglich geplanten Mittel, sicherte aber die Prüfung der Aufstockung der komplett aus den Rücklagen verausgabten Mittel (25.000€) des zvilgesellschaftlichen Vereins für Bildung und Zusammenarbeit ADEM zu . Gleichzeitig soll ein erneuter Spendenaufruf an die Freiburger*innen ergehen.