Hoffest von RDL am 24. Juni

Radio Dreyeckland feiert 2017 sein 40 jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wird es am Samstag 24. Juni ein großes Radio-Hoffest auf dem Grethergelände geben. Ursprünglich war der 8. Juli geplant - so ist es auch auf unseren Jahreskalendern noch vermerkt - haben uns aber aufgrund diverser Terminüberschneidungen (G20-Gipfel in Hamburg, CSD in Freiburg) für eine Verlegung auf den 24.6. entschlossen.

An dieser Stelle erfahrt ihr demnächst mehr über das Hoffest und das weitere Programm zu RDL40.