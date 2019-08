"Ihr habt uns unseren Wald gestohlen..."

VertreterInnen der indigenen Bevölkerung der Baka im Kongo haben der EU-Kommission einen Brief geschrieben, in dem sie sie herzlich einladen, doch mal vorbeizukommen und ihren Rat einzuholen. Es geht um das Messok Dja-Projekt, einen Naturschutzpark im Wald der Baka, finanziert vom World Wildlife Fund (WWF) und der EU-Kommission. In dem Brief schreiben sie: „Vom WWF finanzierte Ranger kamen vor Jahren in unseren Wald. Sie verbieten uns die Jagd, mit der wir unsere Familien ernähren. Sie verbieten uns das Betreten des Waldes. … Sie erzählten uns von der Grenze des Parks, aber niemand kam, um nach unserer Zustimmung zu fragen.“

Radio Dreyeckland sprach mit Linda Pope von Survival International, einer Organisation, die sich international für die Belanger indigener Gruppen einsetzt. Zur Unterstützung der Baka hat Survival International auch eine E-Mail-Kampagne gestartet. Näheres dazu auf ihrer Webseite. Außerdem meint Linda Pope könnten BürgerInnen der EU auch einfach mal bei der Kommission individuell nachfragen.