"Im August beginnt das Windkraft- Repowering auf der Holzschlägermattte..."

... sagt Andreas Markowsky von der Ökostromstromgruppe Freiburg im RDL Interview.

Repowering , neue Erschliessungen von Windkraftstandorrten, Genehmigungen oder Leistungsanschlüsse. Die Facetten, die das Tempo der Energiewende hinzu Erneuerbaren im grossen Massstab hindern bzw. bestimmen sind vielfältig.

Dass der Berliner Wirtschaftsminister jetzt selbst auf blauen Wasserstoff setzt, wird auch dem größten Anbieter von Gas - nach Eigenangabe - in Baden-Württemberg die Badenova freuen. In der Region setzt diese bekanntlich auf Tiefengeothermie für ihren verpflichtenden Wärmemix mit 65 % aus Erneuerbaren.

Markowsky lässt dies relativ kalt. Die Differenz zwischen dem steigenden Bedarf an grünem Strom und den realen Erzeugungskapazitäten ist in "the Länd" riesig.