Im Interview im Arbeitsweltradio Dr. Jens Gieseke über sein im Hogrefe-Verlag erschienen Buch "Psychologie als Instrument der SED-Diktatur" von 19h bis 20h

Heute als Interviewpartner Herr Dr. Jens Gieseke, der zusammen mit Hr. Prof. Dr.Dr. Maercker im Hogrefe-Verlag das Buch "Psychologie als Instrument der SED-Diktatur" veröffentlicht hat. Sie präsentieren in ihrem Buch Ergebnisse der Historischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie(DGPs), die den Missbrauch der Psychologie für die Interessen der Staatssicherheit der DDR aufgearbietet hat.

Nach 1945 in der DDR hat das Regime viele Menschen verfolgt und ihre Lebenswege beeinträchtigt. Dabei wurde u.a. auch psychologisches Wissen durch die STASI genutzt. Es stellte sich daher die Frage, auf welche Art und Weise und in welchem Maße sich Psychologen an den Unterdrückungs- und Gewaltmaßnahmen in der DDR beteiligt haben; auch welche Querverbindungen es zwischen akademischer Psychologie und der STASI gab.

Deshalb hat die Deutsche Gesellschaft für Psychologie(DGPs) 2017 eine Kommission eingerichtet zur Aufarbeitung dieser Praktiken. Dieses vorliegende Buch aus dem Hogrefe Verlag fasst die aktuellen Forschungsergebnisse zusammen und darüber werde ich Herrn Dr. Gieseke befragen.

gez. Wolfgang Grün

Redakteur Arbeitsweltradio