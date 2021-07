"Assistierter Suizid für psychisch Erkrankte" ein Gespräch mit Herrn Dr. Böhning im Arbeitsweltradio

Heute Abend in der Arbeitsweltradiosendung von 19h - 20h und am Donnerstag in der Wiederholungssendung von 11h - 12h ist Herr Dr. Böhning zu Gast.

Thema ist das von ihm herausgegebene Buch "Assistierter Suizid für psychisch Erkrankte" aus dem Hogrefe-Verlag in Bern. Dieses Thema ist eine große Herausforderung für die Psychiatrie und Psychotherapie und zugleich sehr tabuisiert. Es wird sehr kontrovers diskutiert. Es werden in diesem Buch die interdisziplinären relevanten Fragestellungen aus der Medizin, Psychologie, Ethik, Theologie sowie die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Schweiz und Deutschland diskutiert und beschrieben mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis. Ziele für den Leser soll es sein letztendlich eine eigene Haltung dazu zu reflektieren und zu entwickeln.

Wir wollen in der Sendung einige der kontroversen Themen aufgreifen und diskutieren.

gez. Wolfgang Grün

Radio Dreyeckland