Trotz Ausgangssperren und extremer Gewalt von Milizen und Ordnungskräften reißen die großen Demonstrationen in Baghdad und im Süden des Landes nicht ab. Dabei wurden bis Montag dieser Woche 220 Menschen getötet, davon 74 am vergangenen Wochenende. Was wollen sie und warum nehmen sie dafür so viel in Kauf? Radio Dreyeckland fragte Thomas von der Osten-Sacken von der Hilfsorganisation Wadi. Thomas kennt den Irak seit vielen Jahren.