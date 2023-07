Infovorstellung am ersten Tag des Senden mit Lizenz am 23. Juli 1988

Am Samstag, 23.7.88 konnte RDL erstmals mit Lizenz aus den Freqenzen 102,3 Mhz und 100,7 Mhz sagenhafte sechs Stunden ausstrahlen. Der auf April geplante Sendestart mußte auf Juli verschoben werden, da der Badische Verlag nicht einmal zwei Stunden auf "seiner" Frequenz von RDL tolerieren wollte und Widerspruch eingelegt hatte.

Faktisch aber war der Verlag nicht sendefähig: seine Journos aus dem Testlauf mit dem SWR waren abgewandert zum Kommerzfunkkonkurrenten FR1 (heute kein "Redakteurs"Radio sondern Badenfm) oder gleich zum SWR. Die Finanzen standen auf tönernden Füssen. Folglich gaben sie ihre Lizenz auch zurück.

Hier könnte ihr vom ersten Sendetag am Samstag den 23. Juli.88 die Infovorstellung hören. Dreieinviertel Jahre nach der legendären Frequenzbesetzung und Rückkehr nach Freiburg am 25.4.85 ! Allerdings weil die Post den Preis von 24 Stunden auf 2 Frequenzen in Toto haben. So konnte nur auf der 100,7 Mhz ausgestrahlt werden und nur die reale Sendezeit bezahlt. Der Frequenzwechsel erfolgte im November 1988 auf die 102,3 Mhz, die privatisierte Telekom und ihre Mediabroadcast wurden erst in 2017 abgeschüttelt werden.

3:51