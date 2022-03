Letzten Donnerstag, am 24.2, begannen in der Nacht die russischen Angriffe auf die Ukraine. Am Abend des selben Tages hatte die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Freiburg zu einer Spontankundgebung gegen den Krieg aufgerufen. Der Beitrag ist eine Inhaltliche Zusammenfassung der Kundgebung mit Redebeiträgen.

