Wasser und Geld, beides ist knapp. Die Kunstausstellung Far away from closing the circle der jeminitischen Künstlerin Salva Aleryani greift das sich daraus ergebende Dilemma auf.

Hört Daves Reportage mit dem Rundgang durch die aktuelle Ausstellung "Far away from closing the circle" von Salva Aleryani im Kunstverein Freiburg in der Dreisamstr. 21 mit fachkundiger Führung von Henry Dietz.

More aubout the artist: https://www.salwaaleryani.com/