Internationales Monsanto Tribunal Okt 2016

Am Wochenende tagte das Internationale Monsanto Tribunal in Den Haag. Zwischen dem 14. und 16. Oktober hörten angesehene Richter die Aussagen von Opfern von Monsantoprodukten an. Monsanto wurde 1901 in USA gegründet. Inzwischen gibt es Niederlassungen in 61 Ländern. Das Unternehmen Monsanto produziert Saatgut und Herbizide. Seit den 1990er Jahren wird Biotechnologie zur Erzeugung gentechnisch veränderter Feldfrüchte eingesetzt. Bekannte Produkte sind verschiedene transgene Maissorten und Breitbandherbizide mit dem Wirkstoff Glyhosat unter dem Namen Roundup. Um was ging es bei diesem Tribunal beantworten Esther und Remon vom Europäischen Bürger und Bürgerinnen Forum und Longo Maï („Es möge lange dauern“)

NB Um weiter zu arbeiten, Opfer versorgen zu könne usw. werden immer noch Spenden gesammelt. Infos und Spenden: http://de.monsantotribunal.org/