Kennt Liebe tatsächlich keine Grenzen? In seinem Buch "Love has (no) boundaries" beschäftigt sich Muthivhi Kathutschelo Moses mit dieser Frage. Anhand der konkreten Liebesgeschichte eines Südafrikanischen Geflüchteten und einer Deutschen Medizinstudentin erzählt er von den Einschränkungen, die viele erleben.

Live bei Our Voice erzählt Muthivhi Kathutschelo mehr über sein Buch und die Motivation dahinter.