Interview mit Tina Turnup und Young Frenchy

Am 8.7. sind die Rapperin Tina Turnup und ihr Musikproduzent Young Frenchy mit Backup MC Beearee ,auf dem Theatervorplatz in Freiburg aufgetreten. Diesen Freitag, also am 14.7.2023, findet um 18 Uhr ein weiteres Konzert der Beiden unter dem Titel 23 `til Infinity dort statt. Die Shows sind ein Beitrag zum Projekt »10 nach 12« vom Jungen Theater Freiburg und dem kulturaggregat

Nach dem Konzert am Samstag haben wir uns mit den beiden über deren Musik, Feiern in Freiburg und manches mehr unterhalten. Das hört ihr also an dieser Stelle.