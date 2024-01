Israelitische Gemeinde Freiburg kündigt jegliche Zusammenarbeit mit Die Linke

Vier Tage vor dem Internationalen Holocaust-Gedenktag veröffentlicht die Israelitische Gemeinde Freiburg eine Erklärung, in der sie offiziell "jegliche Zusammenarbeit" mit der Partei Die Linke aufkündigt. Anlass böten antisemitische Demonstrationen von "Palästina Spricht" und eine geplante Podiums-Veranstaltung Anfang Februar in Freiburg-Vauban, bei der bekannte Vertreter*innen der Gruppe "ohne Widerspruch" sprechen werden. Mit der Einladung von Ramsy Kilani habe die Partei "Die Linke" in Freiburg eine rote Linie überschritten, so heißt es im Statement.

Seit dem Massaker 7.10.23 in Israel, "dem größten und brutalsten Massaker an Juden seit Befreiung der Vernichtungslager vor 79 Jahren", würde dieser von Aktivist*innen von Palästina Spricht verleugnet, zu einem Akt des Widerstands verklärt oder mithilfe von Verschwörungserzählungen umgedeutet. Die Israelitische Gemeinde führt in der ausführlichen Version der Erklärung dar, dass Palästina Spricht Hamas-Propaganda verbreite und offener Antisemitismus zu dem Millieu gehöre, in dem sich Palästina Spricht bewegt.

Die Gemeinde kommt zu dem Schluss, dass:

"Ein Massaker, das zudem gezielt und gemäß der Hamas-Gründungscharta eine klare genozidale Botschaft an alle Jüdinnen und Juden weltweit senden sollte und dies auf traumatische Weise auch tat. Damit disqualifiziert sich die Partei 'Die Linke' künftig für jede weitere Zusammenarbeit mit uns, die wir angesichts dessen insbesondere gegenüber den über 100 Holocaustüberlebenden, die Mitglieder unserer Gemeinde sind, auch nicht mehr verantworten oder rechtfertigen könnten." Bisher sei lediglich die AfD kategorisch von einer Zusammenarbeit ausgeschlossen gewesen, so in der Erklärung.

Bereits Ende vergangenen Jahres erklärte Nikita Karavaev (Beauftragter für Recht und Sicherheit der Israelitischen Gemeinde) auf RDL-Anfrage, wieso die Jüdische Gemeinde "Palästina Spricht" als antisemitisch einstuft. Anlass war ein Bündnis, das die "Demonstration gegen Gewalt an Frauen und Queers" organisierte und wobei Palästina Spricht mit veranstaltete und als Redner*in auftrat. 6:21

(jr)