"Its creator is a man who selling discs"

Head features Sub Jam. Eine Stunde Subkosmos mit dem Underground-Label aus Peking.

Sie hören: Ambient, Jazz, Beats, Field-Recordings, Shakuhachis, Schweine, Lyrik, Noise, Folk, Zeitungsgesänge.

Moderation Fabian.

Zitat im Titel: Bandcamp-Profil des Musikers Lao Yang (Untitled).

Featuring:

PEI: Normality Envision.

Li Zenghui: Live at Waterland Kwanyin.

雅集3 索尔维其之歌 yaji 3 solveigs lied (Compilation).

DDV: Live In China.

Ampanman: Wood Wind Tide.

Vavabond: Yellow.

Wang Fan: Infinite Loop.

music will ruin everything (Compilation).

购物乐 Music for Shopping Malls (Compilation).

Nicolas Bussman: The News Trilogy / Revolution Songs in an AI Environment.

Gong: Camembert Electrique.

Die nächste Folge von Head ist ein Textsoundfeature anlässlich des Erscheinens von Jasmin Meerhoffs Buch Knoten und Bäuche. Die Autorin wirkt mit. Ausstrahlung am 18. März, 20 Uhr.

Weitere experimentelle Kost gibt es mit der Büchse Buntes am 9. März 2022, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.