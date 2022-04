Anti-Ukrainischer Rassismus einiger Einwanderer aus Russland in Freiburg und Lörrach

Die "Diskriminierung von Russischsprachigen Bevölkerung" findet im Kontext des Krieges nicht statt, Rassismus einiger patriotischen russischstammiger Bürger doch

Die "Diskriminierung von russischsprachigen Bevölkerung" findet jetzt im Kontext des Krieges nicht statt, die Rassistische Angriffe auf die Ukrainer*innen seitens sich als "Putin-Russisch" identifizierende Menschen doch.

Darüber sprechen wir mit Jana, die in einer Rewe-Filiale von einer Kassiererin angeschimpft wurde. Am 10 April fand in Lörrach eine Demonstration "für die Unterstützung für Russland und gegen Diskriminierung von russischsprachigen Bevölkerung" statt. Jana hat sich an der Gegendemo beteiligt und erzählt uns mit über ihre Eindrücke. Das angekündigte Thema war nicht in der Veranstaltung präsent, sondern nur die "Russland-Liebe" und der Ukraine-Hass . Die tatsächliche Diskriminierung einigen Migrat*innen in Deutschland war für die Zielgruppe der Veranstaltung nie das Thema Viele heutige Putin-Unterstützer*innen in Deutschland sind auch die AFD-Wahler*innen. Doch solchen Demonstrationen können tatsächlich zu Verallgemeinerungen, Klischees und gar antislawischen Rassismus führen. Außerdem eine solche Demonstration verletzt zutiefst die Gefühle vieler Ukrainer*innen - aber auch vielen oppositionell denkenden Russ*innen und Belaruss*innen, die ihre Solidarität zeigen,- schreiben in ihren Brief an den Gemeinderat Lörrach Bürger von Freiburg, und Umgebung, die ursprünglich aus der Ukraine aber viele auch ursprünglich aus Russland kommen.

"Дискриминация русскоязычного населения" или вдруг "очень русский" расизм некоторых сограждан во Фрайбурге и Лёррахе

«Дискриминация русскоязычного населения» - миф, а в реальности к сожалению участились нападки на украинцев со стороны людей, идентифицирующих себя как «русские патриоты» . Мы говорим об этом с Яной, которую рассистки обругала кассирша во фрайбургском отделении Реве на Kaiser-Joseph-Strasse. 10 апреля в Лёррахе прошла демонстрация «в поддержку России и против дискриминации русскоязычного населения». Яна приняла участие в контрдемонстрации и рассказывает о своих впечатлениях. Вместо заявленной этого мероприятия , фактически на митинге декларировалась "любовь к России" и ненависть к Украине. Дискриминация некоторых мигрантов в Германии никогда не была темой для целевой группы митингующих, многие из нынешних сторонников Путина в Германии являются избирателями партии AFD, известной своей антимигрантской политикой. Однако на фоне агрессии современной российской власти против Украины, подобные "патриотические" выступления на самом деле могут привести к невольным обобщениям и возникновению антирусских штампов в немецком обществе. Кроме того, "такая демонстрация глубоко задевает чувства украинцев, а также оппозиционно настроенных россиян и белорусов, которые проявляют солидарность с Украиной", - пишут в своем письме в муниципальный совет Лёрраха граждане Фрайбурга, в том числе выходцы не только из Украины но и из России.