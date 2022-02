Radio Ech (russisch) 19.02.2022 - Solidarität mit der Ukraine gegen russische Agression / Солидарность с Украиной против российской агрессии

Vor dem Hintergrund der verstärkten Gefahr eines breitflächigen und massiven Einmarsches russischer Armee in der Ukraine blicken wir zurück auf die bisherige Geschichte des derzeitigen Kriegs Russlands gegen die Ukraine, besprechen die verzerrte Wahrehmung in Deutschland, Stimmungen in der Ukraine und Russland und rufen alle unsere Hörerinnen und Hörer auf, an der Solidaritätsdemo mit der Ukraine teilzunehmen (am Sonntag, 20. Februar 2022 um 14 Uhr am Platz der Alten Synagoge in Freiburg oder alternative Demo in der Stadt, wo ihr wohnt).

Facebook-Link zur Demo.

-------------------------------

В контексте свежей угрозы полномасштабного вторжения российской армии в Украину мы обсудим историю современной войны России против Украины, её искажённое восприятие в немецких СМИ, настроения в Украине и России, а также призываем всез наших слушателей принять участие в демонстрации в солидарность с Украиной против российской агрессии (Фрайбург: воскресенье, 20 февраля 2022 г., 14 ч. на пл. Старой Синагоги; или альтернативная акция в городе вашего проживания, т.к. этот день объявлен международным днём солидарности с Украиной и акции пройдут по всему миру).

Детальная информация о демонстрации в фейсбуке.