Radio Ech (russisch) 20.06.2020 - Selim bin Abakaris Reise nach Russland 1896 / Путешествие Салима бин Абакари в Россию в 1896 г.

1896 bereiste der gebürtige Sansibarer Selim bin Abakari mit einer deutschen Delegation Russland, Sibirien und Zentralasien. Seine bald darauf veröffentlichten Eindrücke von der Reise sind ein unterhaltsamer wie aufschlussreicher ethnographischer Bericht eines Afrikaners über die Menschen des Russischen Reiches, der trotz seiner knapp 125 Jahre erstaunlich aktuell geblieben ist.



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В 1896 году выходец из Занзибара Салим бин Абакари посетил Российскую Империю, современные европейскую часть России, Волгу, Сибирь и Среднюю Азию. Его повествование о этом путешествии представляет собой не только информативное, но и занимательное этнографическое описание жителей Российской империи глазами африканца. Несмотря на прошедшие с того времени без малого 125 лет в его описании мы слышим до боли знакомые черты российской дествительности, сохранившиеся до наших дней.