Radio Ech (deutsch) 11.02.2022 - Was sind eigentlich "Interessen Russlands"?

Seit 8 Jahren nun führt Russland einen offen imperialistischen Krieg gegen die blockfreie Ukraine und droht dieser nun mit einer unbegrenzten Invasion. Die deutschen Linken üben sich in diesem Kontext darin "Russland zu verstehen" und versuchen Russlands vermeintliche Interessen zu erkennen. Die These von der Bedrohung Russlands durch die NATO-Osterweiterung (immerhin schon 18 Jahre her) ist dabei ein Evergreen, ds gerade wieder mal hervorgeholt wird. Dabei sprechen die meisten selbsternannten Experten, die sich derzeit zu Wort melden, in der Regel kein Russisch und kennen sich weder mit Russland noch mit anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion aus. Für uns ist das ein Anlass unsere Likbes-Reihe von 2019 wiederaufleben zu lassen und uns zu fragen, wie bedroht ist denn nun Russland durch die NATO und was sind denn nun "Russlands Interessen"?