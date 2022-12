Jazz Matinee 04.12.2022

Jazz Matinee am Sonntag, den 04.12.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) unter dem Motto "Old Wine New Bottles" wieder eine ganze Reihe neuer Jazz CDs bzw. CD-Sets der Jazzgeschichte vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs bzw. CD-Sets:

Count Basie & His Atomic Band - Complete Live at the Crescendo 1958 (5CD-Set Fingerpoppin´ Records 117023), Ella Fitzgerald - Ella At The Hollywood Bowl: The Irving Berlin Songbook (Verve 00602445551958), Elvin Jones Revival: Live At Pookie´s Pub (2CD Blue Note B003576002), Oscar Peterson - On A Clear Day / The Oscar Peterson Trio Live In Zurich, 1971 (Mack Avenue MAC 1199), Bill Bruford´s Earthworks - Live at the Schauburg Bremen 1987 (Moosicus M 1215-2) und Chick Corea : The Montreux Years (BMG BMGCAT 583 CD).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie!