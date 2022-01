Jazz Matinee am Sonntag, den 23.01.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) hat im Rahmen von Umzugsvorbereitungen vier wunderbare Jazz CD-Sets wieder gefunden, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, da sie nicht nur wunderbar gemacht sind, sondern auch erstklassige Musik der Jazzgeschichte präsentieren. Die CD-Sets des Labels hip-oSelect.com sind alerdings seit Jahren vergriffen, können also höchstens noch gebraucht oder auf Auktionen erworben werden.

Hören Sie Ausschnitte aus den folgenden CD-Sets:

Oscar Peterson featuring Ray Brown and Major Holley - Debut: The Clef/Mercury Duo Recordings 1949-1951 (3CD-Set B0012950-02), Ella Fitzgerald - Twelve Nights in Hollywood (4CD-Set B0012920-02), Stan Getz Quintets - The Clef & Norgran Studio Albums (3CD-Set B0014657-02), Wes Montgomery - Movin´: The Complete Verve Recordings (5CD-Set B0015613-02) und Sarah Vaughan - Divine: The Jazz Albums 1954-1958 (4CD-Set B0017127-02).

Zwei Stunden mit Musik der Jazzgeschichte, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!