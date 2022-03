Jazz Spezial am Sonntag, den 13.03.2022, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung erneut unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) stellt Ihnen neue CDs der Label Essential Jazz Classics, American Jazz Classics, Birds Nest, Verve/Decca und Mack Avenue vor, die von in akustik Musik und Universal Music vertrieben werden. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Bill Evans - The Complete Interplay Sessions (2CD American Jazz Classics A 99147), Chet Baker - Born To Be Blue (Essential Jazz Classics EJC 55766), Oscar Peterson - Oscar Sings / The Vocal Styling of Oscar Peterson (Essential Jazz Classics EJC 55761), Benny Goodman - The Sound Of Music (Essential Jazz Classics EJC 55755), Art Blakey - The Complete Three Blind Mice (2CD Essential Jazz Classics EJC 55763), Cecil Taylor - The World of Cecil Taylor (Essential Jazz Classics EJC 55762), Charlie Parker - Complete Carnegie Hall Performances (4CD-Set Bird´s Nest BN 244115), Oscar Peterson - A Time For Love / The Oscar Peterson Quartet Live In Helsinki 1987 (2CD Mack Avenue MAC 1151) und Nina Simone - Feeling Good / Her Greatest Hits & Remixes (2CD Verve/Decca 00602438826889).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie!