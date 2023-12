Jazz Matinee am 4. Advents-Sonntag, den 24.12.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung unter dem Motto "Swingin´ Christmas" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen einen bunten Strauss an Weihnachts-Jazz-CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Samara Joy - A Joyful Holiday (Verve 58285680), Swingle Singers - Noels Sans Passport (Philips 548303-2), The Ramsey Lewis Trio - Sound Of Christmas (Verve 98627785), Ella Fitzgerald - Ella wishes you a Swinging Christmas (Verve 065086-2), Joe Williams - That Holiday Feelin´(Verve 843956-2), Rob McConnell and The Boss Brass - Big Band Christmas (Concord CCD-4844-2), NDR Big Band - Süßer die Engel nie swingen (Edel:Content 0208364CTT), Kenny Drew Trio - Season´s Greetings (AfterBeat PCCY-30218), Klaus Weiss - A Message From Santa Klaus (Minor Music MM 801053), Oscar Peterson - An Oscar Peterson Christmas (Telarc CD-83372), George Shearing - Christmas With The George Shearing Quintet (Telarc CD-83438) und Ray Brown Trio With Guest Singers - Christmas Songs (Telarc CD-83437).

Zwei lange Stunden mit swingendem Christmas Jazz zur Einstimmung auf die Weihnachtstage erwarten Sie! Swingen Sie mit!