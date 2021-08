Jazz Matinee am Sonntag, den 01.08.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Jazz Matinee wieder einmal unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) stellt Ihnen einen bunten Strauss von Blues, Brasil + Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Willie Mabon - Wow! I Feel So Good / The Complete 1952-1963 Chess, Formal & USA Sides (Soul Jam Records 806190), Johnny Shines & Robert Jr. Lockwood - No Name Blues / The Complete J.O.B. Recordings 1951-1955 (Soul Jam Records 806189), Baden Powell - Á Vontade + Swings With Jimmy Pratt (Aquarela do Brasil 531017), Walter Wanderley - Órgao Sax Sexy + O Sucesso É Samba (Aquarela do Brasil 531020), Luis Eca - Luis Eca & Cordas + Um Piano Na Madrugada (Aquarela do Brasil 531022), Maysa - Barquinho + Maysa Sings Songs Before Dawn (Aquarela do Brasil 531016), Walter Wanderley - From Rio With Love + Balancando (Aquarela do Brasil 531021), Stan Getz - Reflections + Voices (Jazz Up! 55004), The Oscar Peterson Trio - Blues Etude + Canadiana Suite (Jazz Up! 55003), Impulse Records - Music, Message And The Moment (2CDs Impulse! B0033422-02, aber auch als 4LP-Set erhältlich!), Oregon - 1974 (2CDs Moosicus Records M1218-2) und Monty Alexander - Love You Madly / Live At Bubba´s (2CDs Resonance Records HCD-2047).

Eingebettet ist ein Konzerthinweis für die kommende Woche:

Am Freitag, den 06.08.2021, tritt um 20 Uhr beim Festival "Ins Weite" im Innenhof des Museums für Neue Kunst in Freiburg der Cellist Matthieu Saglio mit seinem Solo-Programm auf. Mit seinem unverwechselbaren Klang und einer beeindruckenden musikalischen Bandbreite hat sich der Cellist als einer der faszinierendsten Musiker seiner Generation etablieren können. In ganz Europa wurde er vor allem bekannt als Mitglied der Gruppe NES, aber auch seine Qualitäten als Komponist sind regelmäßig als Soundtracks für Theater und Fernsehen zu hören. Auf der Bühne präsentiert Matthieu Saglio eine mitreißende Kombination von klassischen Musiktraditionen und fernen Klängen und Rhythmen, die er von seinen Reisen und Begegnungen auf der ganzen Welt mitbringt. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt seiner Musik vor!

Zwei Stunden mit Musik der Extraklasse erwarten Sie!

Ps: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr noch die Sendung Jazz Spezial zu hören. Sie hören in der 1. Stunde die beiden Tenorsaxophon-Heroen Dexter Gordon und Wardell Gray, den Trompeter Howard McGhee, den Altsaxophonisten Sonny Criss und viele andere mehr mit Ausschnitten aus einem Konzert, das am 06.07.1947 im Jazzclub Elks in Los Angeles mitgeschnitten wurde. Dann folgt in der 2. Stunde das Quintett des Trompeters Dizzy Gillespie mit Ausschnitten aus seinem Auftritt im Jazzclub Ronnie Scott´s in London im August 1973!