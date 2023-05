Jazz Spezial am Sonntag, den 14.05.2023, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen viele neue Jazz/Blues/BossaNova CDs mit historisch bedeutsamen Aufnahmen vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

B.B. King - King Of The Blues + My Kind Of Blues (Hoodoo Records 263610), Antonio Carlos Jobim - The Greatest Bossa Nova Composer (Aquarela do Brasil 531023), Andrew Sisters - Best of the Andrew Sisters (Jackpot Records 48789), Julie London - Julie Is Her Name / Complete Sessions (American Jazz Classics A 99158), Julie London - Sings Latin In A Satin Mood + Swing Me An Old Song (Jackpot Records 48791), Erroll Garner Trio - The Most Happy Piano (2CD Essential Jazz Classics EJC 55781), Jazz Vocalists Sing George Gershwin (2CD Jackpot Records 48787), Art Farmer Quartet With Jim Hall - From Sweden With Love / Studio (Dragon Records DRCD 463), Art Farmer Quartet With Jim Hall - From Sweden With Love / Live (Dragon Records DRCD 466), Wolfgang Lackerschmid & Chet Baker - Welcome Back (Dot Time Records / Legends DT 8021) und Marion Brown Quartet - Mary Ann / Live In Bremen 1969 (2CD Moosicus Records M 1221-2).

Zwei Stunden mit abwechslungsreicher Musik erwarten Sie!