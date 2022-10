Jazz Matinee am Sonntag, den 02.10.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

1.) zunächst gedenkt die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) musikalisch zweier verstorbener bedeutender Jazzmusiker, nämlich des am 12.09.2022 im Alter von 87 Jahren verstorbenen Jazzpianisten Ramsey Lewis und des am 24.09.2022 im Alter von 81 Jahren verstorbenen Saxophonisten Pharoah Sanders.

2.) Anschließend präsentiert Ihnen die Jazzredaktion neue CDs des Labels ACT Records und zwar im Rahmen eines Konzerthinweises zunächst die neue CD des Trios des Bassisten Dieter Ilg mit Rainer Böhm Klavier und Patrice Héral Schlagzeug, die dem französischen Komponisten Maurice Ravel gewidmet ist (ACT 9952-2). Das Dieter Ilg Trio wird am Sonntag, den 02.10.2022, um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg diese neue CD vorstellen! Seit vielen Jahren gehört Dieter Ilg zu den einflussreichsten Stimmen des europäischen Jazz. Sein internationaler Ruf beruht auf seiner elektrisierenden Vitalität im Spiel, intelligenten Neugier, technischen Brillanz und sensitiven Hingabe an den Moment. Dies mündete in drei ECHO Jazz-Preise. Zu verdanken sind die Auszeichnungen auch seinen beiden grandiosen Kollegen Rainer Böhm und Patrice Héral, die ihresgleichen suchen. Als Premiere in der Wahlheimat des Urbadeners stehen Bearbeitungen und Improvisationen der Werke Maurice Ravels. Eine perfekt klingende Symbiose. Man muss dieses Trio (er)leben, zuhören allein genügt nicht. Also kommen Sie unbedingt zum Konzert am Sonntag, den 02.10.2022, um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg, um Ravel in den Bearbeitungen des Dieter Ilg Trios zu erleben!

Außerdem stehen auf dem Programm die ACT CD "Jazz at Berlin Philharmonic XIII / Celebrating Mingus 100" (ACT 9955-2) mit einer herausragenden Formation unter der Leitung des österreichischen Bassisten Georg Breinschmid sowie des schwedischen Saxophonisten Magnus Lindgren, die auch die Arrangements der Stücke geschrieben haben, sowie die Doppel-CD des Schlagzeugers Wolfgang Haffner mit dem Titel "Dream Band Live in Concert" (ACT 9949-2).

3.) Dazu gibt es noch weitere drei Konzerthinweise auf Konzerte, die in der kommenden Woche stattfinden:

a.) Am Dienstag, den 04.10.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Band Rymden auf und präsentiert im Rahmen der Space Sailors Tournee 2022 u.a. das Programm der vor zwei Jahren veröffentlichten gleichnamigen CD. Das zweite Album des schwedisch-norwegischen Trios setzt den Genre sprengenden Weg fort: Bugge Wesseltoft (Klavier + Keys), Magnus Öström (Schlagzeug) und Dan Berglund (Bass) zeigen sich lustvoll experimentierfreudig zwischen Rock und Jazz. Keine eineinhalb Jahre nach dem Erscheinen des Debüts veröffentlichte Jazzland Recordings 2020 das Zweitwerk der skandinavischen Supergroup Rymden. Pianist Bugge Wesseltoft, Drummer Magnus Öström und Bassist Dan Berglund fanden 2019 bei Presse wie Publikum großen Anklang: „Rymden vereinen atmosphärisches Songwriting mit rhythmischer Komplexität und höchster Virtuosität.“ (Kulturnews). „Die Musik von Rymden ist schön, poetisch und zugleich auf besondere Weise radikal.“ (Wolf Kampmann, Jazz Thing). Das Debütalbum erreichte auf Anhieb die Top60 der deutschen Pop-Charts.

b.) Am Donnerstag, den 06.10.2022, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye Jazzclub in Basel das Dominik Schürmann Trio feat. Max Ionata auf. Dominik Schürmanns Kompositionen widerspiegeln seine Vorliebe für die Swing-, Bebop- und Hardbop-Ära. Zusammen mit seinen drei herausragenden Wegbegleitern – einem Wunschteam – inszeniert er die zwölf wunderschönen und melodiösen Tunes der jüngst erschienen CD «Moons Ago» in meisterlicher Manier. Mit brillanten Soli und einer homogenen, eindrücklichen Ensemblearbeit geht dieser elegante Sound ebenso leicht ins Ohr wie ins Herz. Besetzung: Max Ionata tenor sax, Yuri Storione piano, Dominik Schürmann bass und Jãnis Jaunalksnis drums. Nähere Infos unter [www.dominikschuermann.ch]. Dazu gibt es einen musikalischen Appetithappen zu hören!

c.) Am Freitag und Samstag, den 07. + 08.10.2022, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye Jazzclub in Basel der Bassist Darryl Hall und die Sängerin Chiara Pancaldi auf. Mit ihrer swingenden, schönen Stimme ist Chiara Pancaldi aus Bologna eine echte Entdeckung. Ihre Palette reicht vom klassischen Jazzgesang bis zum Brazil; sie ist eine Meisterin der Technik und der Expressivität. Darryl Hall mit seinem pulsierenden Spiel am Bass, der geniale Tastenwizzard Karim Blal und Marco Valeri – beide aus Rom – mit seinen sensibel vorwärts treibenden Schlagzeug-Rhythmen legen für sie einen glanzvollen roten Teppich. Auch hierzu gibt es einen musikalischen Appetithappen zu hören!