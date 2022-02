Jazz Matinee am Sonntag, den 13.02.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder eine ganze Reihe neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Magnus Mehl - Upside Down And In Between (Neuklang NCD 4254), Alexandra Lehmler & Matthias Debus - Tandem (Neuklang NCD 4255), JBBG (Jazz Bigband Graz) - Times Of Change Vol.2 (Natango Music NAT 47622-2), Mareike Wiening - Future Memories (Greenleaf Music GRE-CD-1088), Andreas Hertel Trio - Blue Bop (Laika Records 3510400.2), MAT / Alluli, Diodati, Baron - In Front Of (TUK Music TUK 045), Gianluca Petrella / Pasquale Mirra - Correspondence (TUK Music TUK 046), SWR Big Band / Magnus Lindgren / John Beasley - Bird Lives (ACT Music ACT 9934-2), Mitch Winehouse & Thilo Wolf Big Band - Swinging Cole Porter (Wavehouse Entertainment WH 200175 CD), Ed Neumeister Quartet - What Have I Done? (MeisteroMusic 0021), Kathrine Windfeld & Bohuslän Big Band - Determination (Prophone Records PCD 261), Jim Knapp Orchestra - It´s Not Business, It´s Personal (Origin Records 82834), Jared Schonig - Two Takes Vol.1 Quintet (Anzic Records ANZ-0075) und Jared Schonig - Two Takes Vol.2 Big Band (Anzic Records Anz-0076).

Außerdem gibt es zwei Konzerthinweise für Sonntag und Montag:

1.) Am Sonntag, den 13.02.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio Triosence auf und stellt die neue CD mit dem Titel "Giulia" vor, die vom Label Sony Music (19439934262) veröffentlicht wurde. Ob hierzulande oder irgendwo sonst auf der Welt – überall, wo die drei Musiker von triosence auftreten faszinieren und begeistern sie ihr Publikum. „Der neue Meilenstein in Sachen Jazztrio“, „Ein unter die Haut gehendes Highlight!“ und „Exempel für musikalische Dreieinigkeit“ sind nur einige der Pressestimmen, die das Trio auf internationaler Ebene feiern – und seit ihrem Gründungsjahr 1999 dürfen triosence stolz auf eine beeindruckende Trophäensammlung sein – vom 1. Preis bei Jugend jazzt, über diverse Kultur- und Kompositionspreise bis hin zum besten Neueinstieg in die internationalen Jazzcharts in Deutschland reicht ihr Portfolio. Dabei sind die drei Musiker von Anbeginn sowohl musikalisch, als auch im Hinblick auf ihre Karriere ihren ureigenen Weg gegangen – haben sich von ihrer Intuition leiten lassen und sind ihren Idealen stets treu geblieben. Das Trio spielt in der Besetzung: Bernhard Schüler Klavier, Omar Rodriguez Calvo Bass und Tobias Schulte Schlagzeug und Perkussion.

2.) Montag, den 14.02.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Duo Johannes Mössinger Klavier und Jochen Schorer Marimba & Vibraphon auf. Johannes Mössinger, der sich auf dem Gebiet des Jazz bewegt und Jochen Schorer, der als Schlagzeuger des SWR-Sinfonieorchesters sich mit klassischer oder Zeitgenössischer Musik befasst, verstehen es perfekt, sich als absolut nahtlose Einheit zu präsentieren. Das gilt nicht nur im Hinblick auf ihren stupenden technischen Einsatz am Flügel beziehungsweise an Vibrafon und Marimbafon, sondern bei den einzelnen Stücken auch auf die rhythmische oder dynamische Ausgestaltung, die jedes Mal den Charakter einer energiegeladenen Symbiose hat.

Beide Konzerte kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen!