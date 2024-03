Jazz Matinee am Sonntag, den 03.03.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen bunten Strauss an CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus )voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Smart Metal Hornets - Hornotter Rag (ATS Records CD-1006), Manfred Paul Weinberger & Raphael Paul Meinhart - Coming From Mittinghof (ATS Records CD-1010), Criss-Cross & Adriane Muttenthaler - Corona Suite (ATS Records Download DL-0176), Ali N. Askin - Up Chute (Yatak Records YR 021), JB Dunckel - Paranormal Musicality (Warner Music 5054197797545), Lehmanns Brothers - Playground (10H10 Music 10H39), Joris Dudli - Boundaries Expanded (Jive Music JM-2114-2), Rainer Böhm Trio - Live At The Bird´s Eye (Enja Records 9842), Henning Sieverts - Bassolo (Edition Collage EC-617-2), Hans Anselm - A Permanent Place In Between Poles Of Existence (Berthold Records BR 324021) und Heinrich von Kalnein & Sophie Min - Intertwind Trees (Natango Music NAT 47626-2).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 03.03.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Sängerin Catherine Russell auf. Die mit einem Grammy ausgezeichnete Sängerin Catherine Russell ist eine gebürtige New Yorkerin, die in den musikalischen Adel hineingeboren wurde. Ihr Vater, der verstorbene Luis Russell, war ein legendärer Pianist/Komponist/Bandleader und Louis Armstrongs langjähriger musikalischer Leiter. Ihre Mutter, Carline Ray, war eine bahnbrechende Sängerin/Gitarristin/Bassistin, die mit den International Sweethearts of Rhythm, Mary Lou Williams und Sy Oliver auftrat. Als Absolventin der American Academy of Dramatic Arts hat Russell die ganze Welt bereist, ist mit David Bowie, Cyndi Lauper, Paul Simon, Steely Dan, Jackson Browne, Michael Feinstein, The Holmes Brothers, Wynton Marsalis und Rosanne Cash aufgetreten und hat auf über 200 Alben mitgewirkt. Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Cat im Jahr 2006 auf dem Label World Village von Harmonia Mundi folgten sechs hochgelobte und chartstürmende Alben, darunter Strictly Romancin', das von der Jazz Academy in Frankreich mit dem Prix du Jazz Vocal 2012 (Vocal Album of The Year) ausgezeichnet wurde, und Bring It Back im Jahr 2014. Catherine Russell war zudem auf dem mit einem Grammy Award ausgezeichneten Soundtrack-Album für die HBO-TV-Serie Boardwalk Empire zu hören. Ihr 6. Album, Harlem On My Mind, wurde im September 2016 veröffentlicht und erhielt eine Grammy-Nominierung für das beste Jazz-Gesangsalbum. Catherine war bei PBS-TV und Fresh Air mit Terry Gross auf NPR zu sehen. Will Friedwald, der für das Wall Street Journal schreibt, nennt Catherine Russell "eine der herausragenden Sängerinnen unserer Zeit". Catherines 7. Album als Leadsängerin, Alone Together, wurde im März 2019 bei Dot Time Records veröffentlicht und belegte den 1. Platz der JazzWeek „2019 Year End Charts“ für nationale Radioplatzierungen und erhielt gleichzeitig die 2. Grammy®-Nominierung in der Kategorie "Best Jazz Vocal Album". Besetzung: Catherine Russell - vocals, Matt Munisteri - guitar, RoyDunlap - piano, Tal Ronen - bass und Domo Branch - drums

2.) Montag, den 04.03.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Thelonius Monk Project auf unter dem Motto "Jazz Classics". Thelonious Monk war neben Charlie Parker, Dizzy Gillespie und Kenny Clarke einer der Mitbegründer des Bebops. Mit seinem besonderen Klavierspiel und seinen Kompositionen gilt Monk als einer der großen Innovatoren des modernen Jazz. Seine eigene musikalische Ästhetik entsteht etwa zeitgleich mit dem Bebop und wirkt auf diesen ein, bleibt aber im Wesentlichen von diesem unabhängig. Besetzung: Adrian Mears, trb/ Johannes Mössinger, p/ Thomas Lähns, b und Michael Heidepriem, dr.

3.) Donnerstag, den 07.03.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Roberto Bossard New Group auf und präsentiert abgerundeten, lyrischen Jazz, der Zeitgenössisches und Tradition wunderbar vereint.

Rund 20 Jahre hat der grossartige, dem bird’s eye wohlbekannte Gitarrist Roberto Bossard gebraucht, um nach Auflösung seiner ersten Band den Faden wieder aufzunehmen. Mit neuen Musikern, Ideen und Kompositionen – aber auch mit seinem nicht im mindesten abgenutzten Enthusiasmus – kommt er für einen Abend ins bird’s eye. Bossard verblüfft wie eh und je mit seinem unglaublichen Talent, Gefühle und Geschichten prägnant auf eine filigrane Weise auszudrücken. Ihm zur Seite stehen der grandiose Saxophonist Toni Bechtold mit seinem markanten Tenor und die hervorragende Rhythmus Section, bestehend aus dem klingenden Pianisten Lukas Gernet, Bossards Sohn Raffaele Bossard am souligen Bass und Drummer Dominic Egli mit dem dynamischen Drive. Man darf sich auf versierten, ausgefeilten Jazz freuen, eine perfekte Manifestation eines harmonischen Band-Sounds, der unwiderstehlich swingt. Besetzung: Roberto Bossard: guitar, Toni Bechtold: tenor sax, Lukas Gernet: piano, Raffaele Bossard: bass und Dominic Egli: drums. Hierzu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der CD "Rose Bubble" (Privave Records PR 2023.2) vor. Nähere Infos unter [www.robertobossard.ch].

4.) Freitag und Samstag, den 08. + 09.03.2024, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Wako auf und präsentiert poetischen Jazz aus Norwegen, frisch und unverbraucht. Dieses aufsteigende Quartett ist in Skandinavien bereits weit gelobt und verblüfft durch einen eigenen, unkonventionellen Zugang mit lyrischen Momenten, dichten Harmonien, exquisitem Zusammenspiel und traumhaften Soli. Das filigrane und doch prägnante Saxophon von Martin Myhre Olsen, das wehmütige Melodien in die kalte, klare, skandinavische Luft zu schneiden scheint, ergänzt sich perfekt mit dem perlenden, schillernden Pianospiel von Kjetil Mulelid. Mit seinen Basslinien führt Bassist Bárður Reinert Poulsen das Publikum sicher und tragend durch diese glitzernde, berauschende Fjordwelt, und Simon Olderskog Albertsen am Schlagzeug rundet dieses kostbare Kleindod feinfühlig ab. Bitte tief durchatmen, lächeln und geniessen. Besetzung: Martin Myhre Olsen: alto/soprano saxes, Kjetil Mulelid: piano, Bárður Reinert Poulsen: bass und Simon Olderskog Albertsen: drums. Dazu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der CD "Ut av det nye" (Oera Fonogram OF 195) vor. Nähere Infos unter [www.wakomusic.com].

Ps: Sonntag Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr wieder die Sendung Jazz Spezial zu hören!