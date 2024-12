Jazz Matinee am Sonntag, den 08.12.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liedbe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) im Nachgang zum Konzert des Duos des Pianisten Jasper van´t Hof und des Saxofonisten Arno Haas beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das neue Album "Live At Mocher´s / From the Past to the Future" (Mochermusic MOM-0046) vor.

Dann folgen neue Alben diverser Label und Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Silencio - Federica Ferrari canta Edu Lobo (ATS Records CD-1020), Younee - Improvisations / Live In Germany (2CD Fulminantmusic FM 003 CD), The Bad Plus - Complex Emotions (Mack Avenue MAC 1215), Sigurd Hole Ensemble - Extinction Sounds (Elvesang 007), Thomas Stabenow - Worldwide Webster (Online Album unter www.thomasstabenow.de/music), Klaus Koenig Seven Things - An Homage To Celia (TCB Records 38302), Ilja Ruf Trio feat. Nils Landgren & Bernd Ruf - Halftime Show (CP Arts 020), Nenad Vasilic - Solo Live (Galileo Music GMV 137), Mortality - Volume II (Eclipse Music ECD-2023200) und Nik Bärtsch´s Ronin - Spin (Ronin´Rhythm Records RON 040 CD).

Konzerthinweis:

Donnerstag, den 12.12.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Sängerin Nina Reiter mit ihrer Band MeatLogue auf und stellt das neue Album "The Music of Mani Planzer / Evolving" vor, das vom Label ANUK (0054) veröffentlicht wurde. Besetzung: Nina Reiter Vocals, Sonja Ott Trompete, Florian Weiss Posaune, Niko Seibold Altsaxofon, Klarinette , Flöte, Elio Amberg Alt- und Tenorsaxofon, Tobias Pfister Tenor- und Sopransaxofon, Bassklarinette, Julie Campiche Harfe, Samuel Leipold Gitarre, Marc Mezgolits Bass-Gitarre und Clemens Kuratle Schlagzeug. Als Appetithappen hören Sie einen Ausschnitt aus der aktuellen CD!