Jazz Matinee am Sonntag, den 03.10.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder eine ganze Reihe neuer Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Chritoph Stiefel Inner Language Trio - Chutes And Ladders (nWog Records 040), Das Kondensat - 2 (WhyPlayJazz WPJ 057), Susanna Risberg Trio - Boiler Room (CamJazz Records CAMJ 7958-2), Pasquale Stefano - Sparks (Enja Records ENJ-9688), Karl Ratzer & Ed Neumeister - Alone Together (Enja Records ENJ-9681-2), Lyle Mays - Eberhard (Label Aubrey Johnson), In the Year 2021 / Looking back at 40 Years of JARO Music (3CD JARO 4359/60/61-2), Markus Geiselhart & Big Band Pfaffstätten feat. Andy Haderer - Wiener Neustädter Kanal Suite (Cracked Anegg CRACK 0075), The Mark Master Ensemble - Masters & Baron Meet Blanton & Webster (Capri Records CAPRI 74166-2), Pluto Juice - dto. (Contagious Music CGM 006) und Sean Michael Giddings - Red Willow (Origin Records ORIGIN 82825).

Eingebettet sind die folgenden Konzerthinweise:

1.) Am Donnerstag, den 14.10.2021, tritt um 20 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden der Trompeter Wynton Marsalis zusammen mit dem Jazz at Lincoln Center Orchestra auf. Einfach seinen Anspruch zu behaupten, der beste Jazztrompeter zu sein, genügt ihm nicht: Wynton Marsalis ist der Gralshüter des Jazz. Was das bedeutet, kann man bereits in wenigen Takten des von ihm geleiteten Jazz at Lincoln Center Orchestra hören. Mögen die Arrangements noch so modern sein und die Musiker mit den allerneuesten, raffiniertesten Wässerchen gewaschen: Der Blues klingt immer durch und der Ursprung der Bigbands in den Tanzsälen der Städte. Mit 18 Jahren spielte Wynton Marsalis bei Art Blakeys Jazz Messengers, wenig später scharte er Miles Davis’ legendäre Rhythmusgruppe aus den 60ern um sich. An Selbstvertrauen hat es dem in New Orleans geborenen Trompeter nie gefehlt, was ihm nicht nur Freunde gemacht hat. Der Streit mit einigen Avantgardisten, die sich von seiner Liebe zu den Wurzeln des Jazz ausgegrenzt fühlten, ist passé. Im Lincoln Center sind Wynton Marsalis und seine Bigband Nachbarn der Metropolitan Opera und der New Yorker Philharmoniker. Mission erfüllt: Die Botschaft von der Bedeutung des Jazz ist angekommen. Mit diesen Musikern klingt sie immer wieder neu und aufregend. Zu diesem einzigartigen Konzertereignis spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der Doppel-CD "The Music of Wayne Shorter" vor, die vom Label Blue Engine Records 2020 veröffentlicht wurde (BE 0023). Ganz sicher ist dies eine einmalige Möglichkeit, ein Konzert mit so vielen großartigen Musiker*Innen zu erleben, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

2.) Am Donnerstag, den 07.10.2021, hätte im Bird´s Eye in Basel eigentlich die Band des Gitarristen Christy Doran "Sound Fountain" auftreten sollen. Auch mit 72 Jahren sprüht Christy Doran nach wie vor von voller Energie, die sich in seiner atemberaubenden Musik manifestiert. Mit seiner Band «Sound Fountain», in der umständebedingt Wolfgang Zwiauer den argentinischen E-Bassisten Franco Fontanarrosa vertreten sollte, geht der irischstämmige Wahlluzerner wie immer seine eigenwilligen, expressiv starken Wege. In den Kompositionen der drei Stammmitglieder mäandert der Sound zwischen komplexen Manövern und glänzenden freien Improvisationen – jeder Moment ist für Spannung gut. Sound Fountain hätte in der folgenden Besetzung gespielt: Christy Doran Gitarre, Wolfgang Zwiauer elektrischer Bass und Lukas Mantel Schlagzeug. Aus der aktuellen CD der Band "Lift The Bar", die vom Label Between The Lines 2020 veröffentlicht wurde, hören Sie einen Ausschnitt (BTLCHR 71249).