Jazz Matinee am Sonntag, den 10.10.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) eine ganze Reihe neuer Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Donald Edwards Quintet - The Color of Us Suite (Criss Cross Jazz 1407), WiFi Ca Bel - Unplugged (Cam Jazz CAMJ 7956-2), The Killing Popes - Ego Kills (Shhpuma powered by Clean Feed SHH066CD), Markus Stockhausen Group - Tales (3CD O-Tone Music OT 045-2), Martin Tingvall - When Light Returns (SKIP Records SKP 9187-2), Julian Hesse - Troubleshooter (HGBSBlue 20205), Erik Leuthäuser - In The Land of Kent Carlson / Live at A-Trane Berlin (Mons Records MR 874633), Laura - Quiet Land (Fine Music FM 320-2), Kama Kollektiv - Toivo (Berthold Records 4250647321037), Marijke - Bonjour Liberté (Laika Records 35103942), Gisela Berndt & Band - Bilder (Eigenproduktion) und Sean Michael Giddings - Red Willow (Origin 82825).

Eingebettet sind wieder einige Konzerthinweise:

1.) Am Montag, den 11.10.2021, tritt um 19 Uhr und 20:30 Uhr beim Jazzkongress im Schützen die Geigerin Zuzana Laharová mit ihrem Quartett auf und präsentiert ihre vom Label DoubleMoon Records veröffentlichte CD mit dem Titel "Knochenmann" (DMCHR 71377). Bei der Geigenrebellin und Frontfrau Zuzana Leharová, wartet man vergebens auf Klänge der Gypsy-Swing Tradition. Gemeinsam mit ihrem Quartett macht sie sich auf, zerstört alte Wertvorstellungen von Geigenmusik und rückt das Instrument in den Fokus der ihm gebührt, indem sie das spielerische Spektrum ausschöpft und mit Klängen, Rhythmen, Vibrato und vibratolosem Spiel experimentiert. „…Zuzana Leharová verbindet in ihrer Musik eindrucksvoll ihren kulturellen Hintergrund mit ihrer grenzenlosen Liebe zum Jazz. Wie selbstverständlich verwandeln sich folkloristische Melodien und Jazz Soli zu fulminanten Improvisationen. Unterstützt von fantastischen gleichgesinnten Musikern verschmelzen verschiedene musikalische Elemente auf so natürliche Weise, dass man sich nicht vorstellen kann, dass sie jemals unabhängig voneinander existiert haben.“ (Liner Notes – Michael Gustorff). Das Quartett spielt in der Besetzung: Zuzana Leharová, violin/ Constantin Krahmer, p/ Joscha Oetz, b/ Nils Tegen, dr

2.) Am Donnerstag, den 14.10.2021, tritt um 20 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden der Trompeter Wynton Marsalis zusammen mit dem Jazz at Lincoln Center Orchestra auf. Einfach seinen Anspruch zu behaupten, der beste Jazztrompeter zu sein, genügt ihm nicht: Wynton Marsalis ist der Gralshüter des Jazz. Was das bedeutet, kann man bereits in wenigen Takten des von ihm geleiteten Jazz at Lincoln Center Orchestra hören. Mögen die Arrangements noch so modern sein und die Musiker mit den allerneuesten, raffiniertesten Wässerchen gewaschen: Der Blues klingt immer durch und der Ursprung der Bigbands in den Tanzsälen der Städte. Mit 18 Jahren spielte Wynton Marsalis bei Art Blakeys Jazz Messengers, wenig später scharte er Miles Davis’ legendäre Rhythmusgruppe aus den 60ern um sich. An Selbstvertrauen hat es dem in New Orleans geborenen Trompeter nie gefehlt, was ihm nicht nur Freunde gemacht hat. Der Streit mit einigen Avantgardisten, die sich von seiner Liebe zu den Wurzeln des Jazz ausgegrenzt fühlten, ist passé. Im Lincoln Center sind Wynton Marsalis und seine Bigband Nachbarn der Metropolitan Opera und der New Yorker Philharmoniker. Mission erfüllt: Die Botschaft von der Bedeutung des Jazz ist angekommen. Mit diesen Musikern klingt sie immer wieder neu und aufregend. Zu diesem einzigartigen Konzertereignis spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der Doppel-CD "The Music of Wayne Shorter" vor, die vom Label Blue Engine Records 2020 veröffentlicht wurde (BE 0023). Ganz sicher ist dies eine einmalige Möglichkeit, ein Konzert mit so vielen großartigen Musiker*Innen zu erleben, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

3.) Ebenfalls am Donnerstag, den 14.10.2021, hätte um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel eigentlich die Band Ayna Veer auftreten sollen. Drei aufstrebende young lions und ein erfahrener, international renommierter Pianist gehen zusammen auf Entdeckungsreise. Mit feiner Sensibilität, Neugier und virtuosem Können schaffen die vier ihren ureigenen Mikrokosmos, in dem sich Geplantes mit Unvorhergesehenem und Innovation mit Tradition auf wundersame Weise kreuzen und ergänzen. Der spannungsgeladene, aber auch poetisch anmutende Sound verwebt gekonnt Einflüsse aus der Post-Bop- und Fusion-Ära mit kontemporärem, elektronisch unterlegtem Jazz. Die Band spielt in der Besetzung: Vernau Mier: alto sax, Aydin Esen: piano, Nadav Erlich: bass, Eric Valle: drums. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der selbst produzierten CD "Ayna Veer" vor!