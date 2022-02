Jazz Matinee am Sonntag, den 06.02.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) eine hervorragende 12CD-Box des Labels Mosaic Records aus dem Jahr 2015 vor mit dem Titel "The Complete Bee Hive Sessions" (Mosaic MD12-261), die sämtliche Einspielungen enthält, die für dieses, leider nur wenige Jahre aktive Label aufgenommen wurden.

Unter dem folgenden Link des Blogs von Marc Myers JazzWax

https://www.jazzwax.com/2015/10/complete-bee-hive-sessions.html

finden Sie eine tolle Übersicht über die enthaltenen LPs unter Wiedergabe der originalen Cover.

Freuen Sie sich auf zwei Stunden mit hervorragenden Musikern der Jazzgeschichte!

Ps.: Hier noch mein Hinweis auf ein Online-Konzert des Jazzkongresses am Montag, den 07.02.2022:

!Online! Streaming Konzert auf Jazzkongress TV - Mo. 07.02.22, 20:00 Uhr

Wir streamen an diesem Tag das Konzert mit dem Zuzana Leharowá Quartet vom 11.10.21 und es ist dann auch im Anschluss daran noch einige Zeit verfügbar. Die Geigerin Zuzana Leharová ist bekannt durch ihr Mitwirken in der TV Show des ZDF „Magazin Royale“. Man wartet bei dieser Künstlerin vergebens auf Klänge der Gypsy-Swing Tradition. Gemeinsam mit ihrem Quartett macht sie sich auf, zerstört alte Wertvorstellungen von Geigenmusik und rückt das Instrument in den Fokus der ihm gebührt, indem sie das spielerische Spektrum ausschöpft und mit Klängen, Rhythmen, Vibrato und vibratolosem Spiel experimentiert. „…Zuzana Leharová verwandelt wie selbstverständlich folkloristische Melodien und Jazz Soli zu fulminanten Improvisationen. Es spielen: Zuzana Leharová, violin/ Constantin Krahmer, p/ Joscha Oetz, b/ Nils Tegen, dr