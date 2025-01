Jazz Matinee am Sonntag, den 05.01.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Jazz Matinee zum Jahresanfang unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen eine ganze Reihe von im Jahr 2024 veröffentlichten Alben mit Musik der Jazzgeschichte vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden Alben:

Louis Armstrong - Louis In London 1968 (Verve Records 65686128), McCoy Tyner / Joe Henderson - Forces Of Nature / Live at Slugs´1966 (Doppelalbum Blue Note Records 65975147), Sun Ra - At The Showcase / Live in Chicago 1976/77 (Doppelalbum Jazz Detective DDJD-013), Joe Henderson - The Complete An Evening With Joe Henderson, Charlie Haden & Al Foster 1987 (Red Records RR 123334-2), Michel Petrucciani Trio - Jazzclub Montmartre Kopenhagen - CHP 1988 (Doppelalbum Storyville Records 1038541) und Cedar Walton - Composer 1996 / Roots 1997 (Doppelalbum Astor Place Recordings BFD 640).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie!