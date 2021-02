Jazz Spezial am Sonntag, den 28.02.2021, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung unter dem Motto "In Memoriam Chick Corea" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) stellt Ihnen in zwei langen Stunden Musik des kürzlich verstorbenen großen Pianisten, Komponisten und Bandleaders vor.

Da bereits in den Jazz News Sendungen am vergangenen Samstag und auch diesen Samstag Aufnahmen von Chick Corea aus seiner freieren Circle-Zeit bzw. auch Solo zu hören waren bzw. sind, habe ich ganz bewußt Aufnahmen ausgewählt, die noch nicht zu hören waren.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs bzw. CD-Sets:

Chick Corea - Now He Sings Now He Sobs (Blue Note 38265), Chick Corea - The Complete "Is" Sessions (2CD Blue Note 40532), Chick Corea / Joe Henderson / Gary Peacock / Roy Haynes - Live In Montreux (Stretch Records GRS 00122), Chick Corea Acoustic Band - Alive (GRP Records GRP-9627-2), Chick Corea Quartet - Time Warp (Stretch Records GRS 00152) und Chick Corea + Origin - A Week At The Blue Note (6CD-Set Stretch Records SCD6-9020-2).

Zwei lange Stunden mit Musik eines der ganz Großen der Jazzgeschichte!