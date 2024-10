Jazz Matinee am Sonntag, den 06.10.2024 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese das neue Album des Trompeters Joo Kraus "No Excuse" vor, das vom Label Jazzhaus Records (JHR 249) veröffentlicht wurde. Dann folgt ein ganzer Stapel an neuen Alben diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Pericopes + 1 - Good Morning World! (Losen Records LOS 294-2), Steen Rasmussen / Kaspar Vadsholt / Celso De Almeida - Red Bossa (Stunt Records STUCD 24082), Claire Martin - Almost In Your Arms (Stunt Records STUCD 24062), Phillip Dornbuschs Projektor - Revolt (Berthold Records BR 324090), Christian Sands - Embracing Dawn (Mack Avenue Records MAC 1209), Stefan Schöler Trio - Folklore (DoubleMoon Records DMCHR 71448), Bernhard Wiesinger - Enlightened (DoubleMoon Records DMCHR 71457), André De Cayres Septeto - Família (do Arco Records Eigenverlag), Scott Fields String Feartet - Throws (Between The Lines BTLCHR 71253), Catherine Russell & Sean Mason - My Ideal (Dot Time Records DT 9151), Maria Joao & André Mehmari - Algodao (Galileo Music GMC 111), Carmen Souza - Port´ Ingles (Galileo Music GMC 108) und Rosa Morena Russa - Chora Berlim (Bayla Records BAY 021).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 06.10.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg im Rahmen der Awase Tour 2024 Nik Bärtsch´s RONIN auf. Dazu schreibt das Jazzhaus auf seiner Website auszugsweise: "Awase", aufgenommen im Oktober 2017 im Studio La Buissonne in Südfrankreich und produziert von Manfred Eicher, ist in zweierlei Hinsicht eine Positionsbestimmung: Es zeigt, welche Fortschritte eine der derzeit einfallsreichsten Bands gemacht hat, aber auch den derzeitigen Stand der „Ritual Groove Music“, Nik Bärtschs Universalbegriff für das von ihm erfundene, im Grenzgebiet von Jazz, Funk und Contemporary Composition angesiedelte Idiom. Besetzung: Nik Bärtsch Piano / Keyboards, Sha Altsaxofon, Bass-Klarinette + Kontrabass-Klarinette, Jeremias Keller Bass und Kaspar Rast Schlagzeug. Eine ganze Reihe von Musikbeispielen finden Sie auf dem You Tube Kanal unter Nik Baertsch!

2.) Montag, den 07.10.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Nick Cavoli Quintet auf. Nick Cavoli schloss 2019 sein Studium an der Jazz University of Rome mit Auszeichnung ab und tourte in den letzten 10 Jahren mit mehreren Projekten durch Europa und die USA. Die Idee für dieses Quintett entstand ursprünglich bei der Begegnung verschiedener Jazzmusiker in Berlin, wobei die Band ausgehend von Jazz-Standards sich immer mehr ihren eigenen Kompositionen zuwandte. Dabei entwickeln die jungen europäischen Jazzmusiker den Sound des klassischen Jazzquintetts weiter und es entsteht ein virtuoser, frischer, moderner Jazz. Besetzung: Nick Cavoli Trompete, Artur Rutkevich Altsaxofon, Will Bartlett Klavier, Bänz Oester Bass und Julian Höferlin Schlagzeug. Wer sich einen Eindruck von der Musik der Band verschaffen will, der findet Beispiele auf Spotify oder dem You Tube Kanal!