Jazz Matinee am Sonntag, den 06.11.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Bossarenova Trio - Atlantico (Skip Records SKP 9145-2), Maria Mendes - Saudade, Colour of Love / Live in Amsterdam with Metropole Orkest Conducted by John Beasley (Challenge Records CR 73552), Jussi Reijonen - Three Seconds / Kolme Toista (Challenge Records CR 73545), Ray Anderson - Marching On / Solo Trombone (DoubleMoon Records DMCHR 71416), Peter Protschka - Organic Universe (DoubleMoon Records DMCHR 71413), Tryon - Läuterung (DoubleMoon Records DMCHR 71409), Stockholm Swing All Stars !!! Vol.3 Listen (Imogena Records IGCD 267), Julian Oliver Mazzariello / Solo Piano - Reflections (Foné Jazz SACD 216), Bruno Angelini Open Land Quartet - Nearly Nothing, almost evrything (Label La Buissonne RJAL 397043), Martin Fabricius Trio - New World (Berthold Records BR 322022), Nils Wogram + Joe Sachse - Freies Geröll (Nwog Records 047) und Ulf Meyer & Martin Wind featuring Billy Test and Alex Riel - Time Will Tell (Laika Records 3510406.2).

Eingebettet sind drei Konzerthinweise für Sonntag und die kommende Woche:

1.) Sonntag, den 06.11.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburh die Sängerin Malia mit u.a. dem Programm ihrer CD "The Garden of Eve" auf. Malia ist bekannt für ihre ausdrucksstarke Stimme. Mal wird die aus dem ostafrikanischen Malawi stammende Sängerin Malia als die pure Verkörperung des coolen Neo-Souljazz, dann wieder als Erneuerin der Sangestradition der großen Jazz-Diven wie Billie Holiday oder Nina Simone genannt – aber ebenso als Musikerin, die traditionelle afrikanische Klänge neu belebt. Die Kosmopolitin bewegt sich selbstsicher und gekonnt in den Genres Soul, Blues und Jazz. Mehr denn je lotet Malia den emotionalen und spirituellen Tiefgang ihrer Lieder aus, und das gelingt ihr mit einer wundervollen Leichtigkeit, einer herrlich natürlichen Ausstrahlung und einem immens warmherzigen Ausdruck. Und wenn Blues Leben bedeutet, dann ist Malia die Energie, die es dem Blues ermöglicht, eine Seele, eine Stimme zu haben. Es ist lange her, dass eine zeitgenössische Künstlerin eine so schöne Hommage an den Blues kreiert hat. Nun, mit ihrem aktuellen Album „The Garden Of Eve“, beginnt eine weitere Reise voller Jazz, Blues und Soul. Einen Eindruck von der Musik, die Sie erwartet, können Sie auf dem Videokanal von You Tube finden!

2.) Montag, den 07.11.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die argentinische Sängerin Luciana Morelli mit ihrer Band mit u.a. dem Programm ihrer aktuellen CD "Lo abismal, el agua" auf. Die argentinische Sängerin Luciana Morelli wurde für ihr neues Album “Lo abismal, el agua” (Das Abgründige, das Wasser) von Fotografien, Gedichten, Collagen und Reisen inspiriert. In ihrer Musik schlägt sie eine Brücke zwischen ihren argentinischen Wurzeln und dem Jazz. Ihre Stimme spielt dabei gekonnt mit Dynamik, Orchestrierung und verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten bis hin zum Scat-Gesang. Dazu kommt ein junges, virtuoses Quintett bestehend aus Musiker*innen aus dem Umfeld des Jazzcampus Basel. Die Band besteht aus: Luciana Morelli Gesang und Komposition, Philipp Hillebrand Klarinette und Bass-Klarinette, Mauricio Silva Orendain Klavier, Snejana Prodanova Bass und Gesang und Marton Juhasz Schlagzeug. Auch hier können Sie Ausschnitte aus ihrem Werk auf dem You Tube Kanal finden!

3.) Am Donnerstag, den 10.11.2022, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel im Rahmen des Programms «Spiegelungen IV – Interactions» und in Zusammenarbeit mit der Schola Cantorum Basiliensis, Jazzcampus & Sonic Space Basel im 1. Set des Abends die Band Gnome auf und zwar mit der Besetzung Marc Roos Posaune, Jan Herzog elektrische Gitarre, Mischa Frey Bass und Michael Heidepriem Schlagzeug. Seit 2015 bieten «Spiegelungen» eine Begegnung von Jazz, Alter und Neuer Musik. Gemeinsam veranstalten der bird’s eye jazz club und die Institute Jazz, Schola Cantorum Basiliensis und Sonic Space/Klassik der Basler Hochschule für Musik Konzerte, die dieses Jahr unter dem Motto «Interactions» stehen. Das ist besonders passend, da fast alle der Projekte aus einer intensiven Zusammenarbeit von mindestens zwei der verschiedenen musikalischen Spielarten entstanden sind. Das vor gut drei Jahren gegründete Quartett Gnome erforscht den Raum zwischen den Noten. Mit Flexibilität, Neugier und meisterlichem handwerklichem Können finden die vier Musiker im aus dem Moment entsprungenen musikalischen Dialog in der minimalistischen Musik Eric Saties ein grosses Spektrum und eine ideale Basis. Nähere Informationen über Spiegelungen | Flyer und www.gnome4tet.com. Hierzu spiele ich Ihnen einen Appetithappen aus der CD "Idylle" / Gnome Plays Erik Satie vor, die vom Label Unit Records 2022 (UTR 5043) veröffentlicht wurde.