Jazz Matinee am Sonntag, den 07.01.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder eine ganze Reihe an neuen CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Benjamin Boone - Caught In The Rhythm (Origin Records 82879), BlankFor.ms / Jason Moran / Marcus Gilmore - Refract (Red Hook Production RH 1004), Branko Arnsek Sextett - Move Closer! (59 Music), Elmo Nero - dto. (Galileo Music GMV 132), Rasgueo - Eleven (Galileo Music GMC 105), Journeys - Gate 65 (Eigenverlag + -vertrieb), C.A.R. - Gästeliste (LP + Digital Bimba Records BIMBA-012), Botticelli Baby - Boah (Unique Records UNIQ-309), Leléka & Maksym Berezhniuk - Rizdvo (Fine Music FM 362-2), Horst-Michael Schaffer & JBBG - The Space Between Us (Natango Music NAT 47625-2), Georg Gratzer & Bigband Weiz - Far East (LP; Download + Streaming ATS Records LP-0157) und Herbert Berger Bigband - Live im Oval 2023 (ATS Records CD-1008).

Zwei lange Stunden mit Musik der Extraklasse, die Sie begeistern werden!

Konzerthinweise:

1.) Am Sonntag, den 07.01.2024, tritt um 11:30 Uhr im Appartmenthotel Berghaus (Schauinsland) das Trio des Pianisten Will Bartlett (Freiburg/London) im Rahmen der Matinée in der Berglounge auf. Mit dabei sind die hervorragende britische Saxofonistin Josephine Davies (London) und die Kontrabassistin Tabea Kind (Karlsruhe/Basel). Das Programm besteht vorwiegend aus eigenen Kompositionen! Reservierung erforderlich!

2.) Am Montag, den 08.01.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress in Freiburg im Schützen das Quartett des Pianisten Will Bartlett und der Saxofonistin Josephine Davies auf. Josephine Davies, Gewinnerin des Parliamentary Award 2019 als “Jazz-Instrumentalistin des Jahres”, ist eine Künstlerin an der Spitze der zeitgenössischen Musikszene Großbritanniens. Als Komponistin mischt sie Klassik, Jazz und Volksmusik zu einem dynamischen modernen Klang. Zusammen mit Co-Leader Will Bartlett, Tabea Kind Kontrabass und Marton Juhasz Schlagzeug spielt sie energiegeladene, inspirierende Eigenkompositionen voller Kreativität, Intensität und Schönheit. Dieses Konzert sollten Sie sich nicht entgehen lassen!