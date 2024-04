Jazz Matinee am Sonntag, den 07.04.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

nachdem es am Sonntag, den 31.03.2024, in der ersten Stunde zu Tonproblemen hinsichtlich der von mir gesprochenen Texte gekommen ist, gibt es einen neuen Versuch!

Am 27. März 2024 wäre die große US-amerikanische Jazzsängerin Sarah "Sassy" Vaughan 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) in zwei langen Stunden Aufnahmen dieser außerordentlichen Jazzsängerin vor, die sie für unterschiedliche Label aufgenommen hat. Sie hören Aufnahmen u.a. der Label Continental, Guild, Musicraft, Columbia, Mercury bzw. Emarcy und Mainstream. Die Aufnahmen stammen aus den folgenden CD-Sets bzw. CDs:

Sarah Vaughan - Young Sassy (4CD-Set Proper Records Properbox 27), The Complete Sarah Vaughan on Mercury Vol.1 "Great Jazz Years: 1954-1956" (6CD-Set Polygram Japan 826320), The Complete Sarah Vaughan on Mercury Vol.2 "Sings Great American Songs: 1956-1957" (5CD-Set Polygram Japan 826327), The Complete Sarah Vaughan on Mercury Vol.3 "Great Show On Stage: 1957-1959" (6CD-Set Polygram Japan 826333), The Complete Sarah Vaughan on Mercury Vol.4 "1963-1967" (6CD-Set Polygram Japan 830714) und Sarah Vaughan - Live In Japan (2CD-Set Maintream Records / Legacy MSM 474411).

Lassen Sie sich also überraschen und genießen Sie zwei Stunden mit Musik einer der besten Jazzsängerinnen der Jazzgeschichte!

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 08.04.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Johannes Enders Trio auf und zollt dem im letzten Jahr verstorbenen Saxofonisten Pharoah Sanders Tribut. Johannes Enders, kreativer Geist und Saxophonist aus Weilheim, feiert die 2022 verstorbene Jazz-Legende Pharoah Sanders. Sanders spielte in den 1960er Jahren eine wichtige Rolle als Mitglied des Ensembles von John Coltrane, einem der einflussreichsten Musiker in der Geschichte des Jazz. An den Drums sitzt Gene Calderazzo, der festes Bandmitglied von Pharoah Sanders war und der auch bei Steve Lacy, Mike Gibbs und Radiohead spielte. Bassist Joris Teepe spielt mit Größen wie Randy Brecker, Marc Copland, Rashied Ali. Besetzung: Johannes Enders Saxofon, Joris Teepe Bass und Gene Calderazzo Schlagzeug. Ein Album mit entsprechender Musik ist derzeit nicht auf dem Markt. Es gibt aber unter dem Stichwort Johannes Enders Trio auf dem YouTube-Kanal ein paar eingestellte Tonbeispiele!

2.) Am Dienstag und Mittwoch, den 09. und 10.04.2024, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band The Source auf. Das norwegische Quartett überzeugt mit einer feinfühligen, extravaganten Fusion aus lyrischen Melodien und energetischem Puls. Ohne Harmonieinstrumente kreiert diese aussergewöhnliche Band ein exquisites Gleichgewicht aus den satten, meist ruhig gehaltenen Linien der Posaune (Øyvind Brække) und des Saxophons (Trygve Seim) und dem flatternden, vibrierenden Rhythmus von Mats Eilertsen und Per Oddvar Johansen. Die Musiker nutzen bewusst verschiedene Tempi, um Stimmungen zu transportieren – ihre Homogenität und rhythmische Präzision hierbei ist brillant. Besetzung: Øyvind Brække: trombone, Trygve Seim: tenor/soprano sax, Mats Eilertsen: bass und Per Oddvar Johansen: drums. Hierzu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der vom Label Odin Records im Jahr 2021 veröffentlichten CD mit dem Titel "...but swinging doesn´t bend them down" vor (ODINCD 9577)! Nähere Infos unter: [www.oyvindbraekke.bandcamp.com]

Ps.: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial zu hören, in der ich weiteren Jazzmusiker Tribut zollen möchte, die ebenfalls den 100. Geburstag hätten feiern können. Sie hören Musik des am 06.04.1924 geborenen Tenorsaxofonisten Charlie Rouse, des am 14.04.1924 geborenen Trompeters und Bandleaders Shorty Rogers und des am 26.04.1924 geborenen Tenorsaxofonisten Teddy Edwards!