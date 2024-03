Jazz Matinee am Sonntag, den 31.03.2024, 9 bis 11 Uhr (Zeitumstellung auf Sommerzeit!)

Jazz Matinee am Sonntag, den 31.03.2024, 9 bis 11 Uhr (Achtung: Zeitumstellung auf Sommerzeit!)

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

am 27. März 2024 wäre die große US-amerikanische Jazzsängerin Sarah "Sassy" Vaughan 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) in zwei langen Stunden Aufnahmen dieser außerordentlichen Jazzsängerin vor, die sie für unterschiedliche Label aufgenommen hat. Sie hören Aufnahmen u.a. der Label Continental, Guild, Musicraft, Columbia, Mercury bzw. Emarcy und Mainstream. Die Aufnahmen stammen aus den folgenden CD-Sets bzw. CDs:

Sarah Vaughan - Young Sassy (4CD-Set Proper Records Properbox 27), The Complete Sarah Vaughan on Mercury Vol.1 "Great Jazz Years: 1954-1956" (6CD-Set Polygram Japan 826320), The Complete Sarah Vaughan on Mercury Vol.2 "Sings Great American Songs: 1956-1957" (6CD-Set Polygram Japan 826327), The Complete Sarah Vaughan on Mercury Vol.3 "Great Show On Stage: 1957-1959" (6CD-Set Polygram Japan 826333), The Complete Sarah Vaughan on Mercury Vol.4 "1963-1967" (6CD-Set Polygram Japan 830714) und Sarah Vaughan - Live In Japan (2CD-Set Maintream Records / Legacy MSM 474411).

Lassen Sie sich also überraschen und genießen Sie zwei Stunden mit Musik einer der besten Jazzsängerinnen der Jazzgeschichte!