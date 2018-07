Jazz Matinee am Sonntag, den 08.07.2018, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) neue CDs der Label Whirlwind Recordings (Vertrieb Indigo), Hip Jazz Records (Vertrieb Galileo Music) und Unit Records (Vertrieb Membran) vor.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Jeff Williams - Lifelike (Whirlwind WR 4721), Alcyona Mick and Tori Freestone - Criss Cross (Whirlwind WR 4722), Gene Jackson - Power Of Love (Whirlwind WR 4723), Jure Pukl - Doubtless (Whirlwind WR 4724), Stefanie Schlesinger - Reality (HipJazz 012), Wolfgang Lackerschmid - Lake Geneva (HipJazz 015), Volker Engelberth - Prismatic Colours (Unit Records UTR 4858) und Rea Som - Arte Calma (Unit Records UTR 4823).

Eingebettet in die Neuvorstellungen ist auch mein Konzerthinweis:

Am Montag, den 09.07.2018, tritt um 20 Uhr im Flügelsaal des Pianohauses Lepthien in Freiburg im Rahmen der Konzerte des Jazzkongresses der Pianist Johannes Mössinger Solo auf. Nach dem Duo Album mit Joel Frahm New By Two (Unit Records UTR 4802) und der Einspielung der gesamten Inventionen J.S. Bachs (Waterpipe Records WPR 937 755) darf man gespannt sein, wie diese verschiedenen Einflüsse sich auf das neue Soloprogramm Johannes Mössingers auswirken werden. Seine musikalische Persönlichkeit beinhaltet zwei wichtige Pole. Zu allererst ist er ein improvisierender Künstler. Gleichzeitig ist er fasziniert von der formalen Architektur und kompositorischen Strenge in Melodien und Stücken. Das Freie und die Strenge der Form sind die beiden Pole, die ständig zusammenarbeiten und einen übergeordneten Bogen, eine innere Logik, im Spannungsfeld von Kontrolle und kreativem Chaos herstellen. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der CD mit den Inventionen J.S. Bachs vor!

Ps: Heute Abend steht von 18 Uhr bis 20 Uhr die zweistündige Sendung Jazz Spezial am Sonntag wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles". Jede Menge interessanter CDs erwarten Sie!