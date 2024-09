Jazz Matinee am Sonntag, den 08.09.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Dominik Schürmann Trio - Forever (Eigenproduktion, zu bestellen über dominikschuermann(at)gmail.com), Markus Harm - Out In Space (DoubleMoon Records DMCHR 71454), Morpheus Trance - In Trance We Trust (DoubleMoon Records DMCHR 71452), Nora Benamara - Amnesia / JazzThing Next Generation Vol. 104 (DoubleMoon Records DMCHR 71444), Emmet Cohen - Vibe Proviber (Mack Avenue Records MAC 1211), Irene Reig / Kika Sprangers - Alto for Two (Berthold Records BR 323192), Eloi Pascual - Amarea (Berthold Records BR 203081), Evaristo Pérez - Iris (TCB Records 38002), Su / Rossy / Girod - Three Trios (TCB Records 38102), Andres Jimenez Trio - Night & Day (TCB Records 38202), Paul Urbanek / The Trio - Standards / Volume 2 (Skylark Productions SP 2401), Nils Wülker & Arne Jansen - In Concert (Warner Music Europe 5021732372789) und Philip Weberndoerfer - Tides (Shifting Paradigm Records SP 207).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!

Konzerthinweis:

Am Donnerstag, den 12.09.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Trio Yves Theiler (Klavier), Marc Mezgolits (elektrischer Bass) und Marton Juhasz (Schlagzeug) auf und präsentiert das aktuelle Programm, das eine ganze Reihe von großartigen Standards des Great American Songbooks intelligent verarbeitet und in quasi neue Kleider gewandet hat . Damit spielt das Trio zum einen mit der Jazztradition, weist aber zugleich mit ihren Interpretationen in die Zukunft. Mit Sicherheit ein spannender Konzertabend erwartet Sie! Dazu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus dem vom Label TCB Records (37102) veröffentlichten Album mit dem Titel "Standards / Volume 1" vor!

Ps.: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr noch die Sendung Jazz Spezial zu hören, die wieder unter dem Motto steht "Old Wine New Bottles"!