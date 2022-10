Jazz Matinee am Sonntag, den 09.10.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute päsentiert Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst zwei Doppel-CDs des Labels Jazzline Classics / Leopard Records mit Aufnahmen aus der Hamburger Fabrik, die vom NDR mitgeschnitten wurden. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs: Michael Brecker Band & Randy Brecker Band - Live at Fabrik / Hamburg 1987 (Jazzline / Leopard D 77102) und Eddie Harris - Live at Fabrik / Hamburg 1988 (Jazzline / Leopard D 77106).

Darauf folgen neue Jazz CDs diverser Label und Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs: Steve Gadd / Eddie Gomez / Ronnie Cuber & WDR Big Band - Center Stage (Jazzline / Leopard D 77107), Joshua Redman / Brad Mehldau / Christian McBride / Brian Blade - LongGone (Nonesuch 075597910032), Dameronia´s Legacy All Stars - Live at Audi Forum Ingolstadt (Ubuntu Music UBU 0113), Jeff Denson / Romain Pilon / Brian Blade - Finding Light (Ridgeway Records RRCD 018) und Jesper Thilo Quartet - 80 / Live at Jazzcup (Stunt Records STUCD 22062).

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise:

1.) Am Montag, den 10.10.2022, tritt beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Criss Cross Trio des Gitarristen Geoff Goodman auf und stellt das neue Album "The Road Taken" vor, das vom Label HGBSBlue veröffentlicht wurde. The Road Taken heißt das neue Programm von Geoff Goodman. Der Titel ist nicht nur inspiriert von Robert Frost’s Poem, sondern auch ein Hinweis auf Goodman’s 40+ Jahre in der Jazzszene. Durch den Verzicht auf einen Bass, erzeugt sein Trio einen eigenen, transparenten Klangraum. Das Resultat klingt nach Humor, Tiefe, Melodienreichtum und raffinierten Arrangements. Das Jazzmagazin “Cadence“ versuchte, den Stil Goodmans gleich auf mehrere Nenner zu bringen: „post-Bop, post-Monk, post-Ornette, post-Dolphy, post-Frisell, post-everything.“ Das Criss Cross Trio spielt in der folgenden Besetzung: Geoff Goodman, guit/ Matthieu Bordenave, sax und Bastian Jütte, dr. Ausschnitte aus der aktuellen CD finden Sie bei You Tube eingestellt!

2.) Am Dienstag und Mittwoch, den 11.10.2022 und 12.10.2022, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Arne Huber Quartett (11.10.2022) und Arne Huber Sextett (12.10.2022) auf.

Das bemerkenswerte, perfekt harmonierende und inspirierte Quartett stellt am Dienstag, den 11.10.2022, seine aktuelle vierte CD vor. Sein anspruchsvoller, aber jederzeit auch transparenter Sound mit viel Melodie, Harmonie und Tiefgang funkelt wie immer in den verschiedensten Stimmungen. Arne Huber kann dabei auf ein seit zehn Jahren bewährtes, fabelhaftes Team zählen, das seine massgeschneiderten Kompositionen und Arrangements mit Brio, unlimitiertem Können und Enthusiasmus umsetzt. Das Arne Huber Quartett spielt in der Besetzung: Domenic Landolf: tenor sax/ bass clarinet, Rainer Böhm: piano, Arne Huber: bass und Jochen Rueckert: drums.

Mit zwei exzellenten Gästen wird das Quartett am Mittwoch, den 12.10.2022, zum brillant funktionierenden Sextett. Mit fulminanter, aber dennoch sensibler Bläserstärke, gekonnt geführten Dialogen und einem beeindruckenden Mass an Improvisationstalent der einzelnen Protagonisten erfährt das brandneue Programm Arne Hubers in seiner vielseitigen Ausprägung nochmals weitere, mitreissende und überzeugende Glanz- und Höhepunkte. Das Arne Huber Sextet spielt in der Besetzung: Wanja Slavin: alto sax, Domenic Landolf: tenor sax/ bass clarinet, Ben Kraef: tenor sax, Rainer Böhm: piano, Arne Huber: bass und Jochen Rueckert: drums. Nähere Infos unter [www.arnehuber.de]. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen zwei Ausschnitte aus der CD des Arne Huber Quartets "Im echten Leben" vor, die im April 2016 im Kölner Loft aufgenommen und 2017 vom Label Meta Records veröffentlöicht wurde!