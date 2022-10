Jazz Matinee am Sonntag, den 16.10.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gedenkt die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst des Todes des großen Baritonsaxophonisten Ronnie Cuber, der am 07.10.2022 im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

Dann folgen neue CDs diverser Label und ich stelle Ihnen (voraussichtlich!) die folgenden CDs vor:

Jasper Van´t Hof / Paul Heller Group - Conversations (Jazzline D 77113), Jeff Denson / Romain Pilon / Brian Blade - Finding Light (Ridgeway Records RRCD 018), Jesper Thilo Quartet - Live at Jazzcup (Stunt Records STUCD 22062), Norbert Gottschalk - Songs in the Key of Jazz (A Jazz A 538), Hornung Trio - Strukturen (Traumton Records 4708), The M-Project - Movin´ On (Articulation Records AR 2202), Maik Krahl Quartet - In-Between Flow (Challenge Records CR 73546), Reinhardt Winkler - Flying Home (Challenge Records CR 73551), Matthias Schwengler - Soulcrane & Strings (Mons Records MR 4260054557769) und J. D. Hive - Isn´t Dinner Lovely Tonight (Traumton Records 4709).

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise:

1.) Am Montag, den 17.10.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das New Peter Lehel Quartet auf. Der umtriebige Saxophonist Peter Lehel kommt mit einem neuen Ensemble zum Jazzkongress nach Freiburg. Der moderne Sound dieser Besetzung mit Ull Möck an den Tasten, dem E-Bassisten Dirk Blümlein und dem Schlagwerker Jakob Dinnebier ist frisch, groovy, modern, offen, experimentierfreudig und immer im Sinne Peter Lehels fein arrangiert, ausgewogen pendelnd zwischen Improvisation und Komposition. Besetzung: Peter Lehel, sax / Uli Möck, p / Dirk Blümlein, b und Jakob Dinnebier, dr. Als Appetithappen empfehle ich Ihnen den wunderbaren Konzertmitschnitt aus dem Ella & Louis Club in Mannheim vom 11.12.2020, den Sie auf dem You Tube Kanal sehen können! Dort ist noch der durch einen schrecklichen Verkehrsunfall auf der A8 tödlich verletzte Schlagzeuger Christian Huber mit dabei!

2.) Am Donnerstag, den 20.10.2022, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Garn auf. Mit subtilen Untertönen spinnen die fünf Experten aus ihren individuellen Fäden ein tolles Garn. Dabei sind sie immer für eine Überraschung, eine unerwartete Wendung gut, entwickeln in schönster Unité de doctrine einen eigenständigen, charaktervollen Sound, mal kantig und schräg, mal kugelrund. Hier sind starke Individualisten am Werk, die nach ihren solistischen oder gemeinsamen Sternflügen aber die Füsse immer wieder auf den Boden kriegen. Besetzung: Marc Stucki: tenor sax , Urs Müller: guitar, Fabian Müller: piano, Claude Meier: bass/e-bass und Christoph Steiner: drums. Als Appetithappen spile ich Ihnen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD vor!