Jazz Matinee am Sonntag, den 13.10.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es wegen der Abwesenheit des Jazzredakteurs (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) die Wiederholung der Sendung Jazz Spezial vom 25.12.2016.

Die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) präsentiert Ihnen CDs der Label MaxJazz, Essential Jazz Classics, Phono Records und Enlightenment, die (damals!) alle von in akustik Musik vertrieben wurden.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Russell Malone - Playground (MaxJazz string series MXJ 601), Mulgrew Miller - Live At Yoshi´s Volume One (MaxJazz piano series MXJ 208), Mary Stallings - Live At The Village Vanguard (MaxJazz vocal series MXJ 112), René Marie - Serene Renegade (MaxJazz vocal series MXJ 120), Sonny Rollins Trio - Complete 1957 - 62 Studio Recordings (2CD Essential Jazz Classics EJC 55704), Jimmy Smith Trio With Kenny Burrell - Complete 1957 - 59 Sessions (2CD Phono Records 870267), Michel Legrand - Legrand Jazz + Legrand Piano (2CD Phono Records 870266), Eddie Higgins - Great Trio Sessions (2CD Phono Records 870269), Sun Ra - Fate In A Pleasant Mood + Bad And Beautiful (2CD Phono Records 870268), Paul Chambers - The Complete Albums Collection 1956 - 1960 (4CD Enlightenment EN4CD 9099) und John Lewis - The Complete Albums Collection 1957 - 1962 (4CD Enlightenment EN4CD 9100).

Zwei lange Stunden mit wunderbarem Jazz der älteren und neueren Jazzgeschichte erwarten Sie!

Konzerthinweis: Montag, den 14.10.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Duo Johannes Mössinger (Klavier) und Thomas Lähns (Kontrabass) auf. Johannes Mössinger und Thomas Lähns präsentieren ihr ein neuestes Duo-Programm und überzeugen durch individuelle Qualität und hervorragenden Interaktionen. Auf ihrer Live-CD „Notturno“ zeigen die beiden Künstler, dass dieses Duo mehr ist als nur die Summe von zwei Musikern. Bass und Klavier treten einander als selbstständige Stimmen und Ausdrucksformen gegenüber. Zusammen entfalten sie ein kammermusikalisches Kunstwerk mit Eigenkompositionen und packenden gemeinsamen Improvisationen.

Ps.: Heute Abend gibt es ab 18 Uhr die zweistündige Sendung Jazz Spezial zu hören mit einem ganzen Stapel an neuen Alben diverser Label!