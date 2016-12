Jazz Spezial am Sonntag, den 25.12.2016, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die zweistündige Sendung Jazz Spezial wieder unter dem mittlerweile bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) präsentiert Ihnen CDs der Label MaxJazz, Essential Jazz Classics, Phono Records und Enlightenment, die alle von der in akustik Musik vertrieben werden.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Russell Malone - Playground (MaxJazz string series MXJ 601), Mulgrew Miller - Live At Yoshi´s Volume One (MaxJazz piano series MXJ 208), Mary Stallings - Live At The Village Vanguard (MaxJazz vocal series MXJ 112), René Marie - Serene Renegade (MaxJazz vocal series MXJ 120), Sonny Rollins Trio - Complete 1957 - 62 Studio Recordings (2CD Essential Jazz Classics EJC 55704), Jimmy Smith Trio With Kenny Burrell - Complete 1957 - 59 Sessions (2CD Phono Records 870267), Michel Legrand - Legrand Jazz + Legrand Piano (2CD Phono Records 870266), Eddie Higgins - Great Trio Sessions (2CD Phono Records 870269), Sun Ra - Fate In A Pleasant Mood + Bad And Beautiful (2CD Phono Records 870268), Paul Chambers - The Complete Albums Collection 1956 - 1960 (4CD Enlightenment EN4CD 9099) und John Lewis - The Complete Albums Collection 1957 - 1962 (4CD Enlightenment EN4CD 9100).

Zwei lange Stunden mit wunderbarem Jazz der älteren und neueren Jazzgeschichte erwarten Sie!